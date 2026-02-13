Общество 13.02.2026 в 08:17
В Улан-Удэ коммунальщики с 4 утра чистят дороги от снега
На линии работает десяток пескоразбрасывателей
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ снова пошел снег, который накануне предрекали местные синоптики. Сотрудники Комбината по благоустройству сегодня с 4 утра приступили к подсыпке городских дорог и уборке снега.
- С началом снегопада самосвалы со снегоотвалами расчистили основные дороги города. После этого начала проводиться посыпка дорог. Сейчас на линии работают 12 пескоразбрасывателей, - сообщили в Комбинате по благоустройству.
Сообщить о подсыпке улиц можно в бот: @dispmbukbu_bot.
Фото: КБУ
Тегиуборка снега