В Улан-Удэ коммунальщики с 4 утра чистят дороги от снега

В Улан-Удэ снова пошел снег, который накануне предрекали местные синоптики. Сотрудники Комбината по благоустройству сегодня с 4 утра приступили к подсыпке городских дорог и уборке снега.

- С началом снегопада самосвалы со снегоотвалами расчистили основные дороги города. После этого начала проводиться посыпка дорог. Сейчас на линии работают 12 пескоразбрасывателей, - сообщили в Комбинате по благоустройству.

Сообщить о подсыпке улиц можно в бот: @dispmbukbu_bot.

Фото: КБУ