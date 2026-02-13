Общество 13.02.2026 в 08:38

Пенсионерка из Улан-Удэ перевела мошенникам 6 млн рублей

Женщине позвонили из военкомата и пообещали награду
Текст: Елена Кокорина
Пенсионерка из Улан-Удэ перевела мошенникам 6 млн рублей

66-летняя жительница Улан-Удэ перевела свыше 6 млн рублей мошенникам и 2 февраля обратилась в полицию. Женщина рассказала, что в течение двух недель находилась под дистанционным контролем неизвестных и выполняла их указания.

- В конце января ей позвонил неизвестный и представился сотрудником военкомата. Мужчина сообщил о необходимости явки в администрацию города для уточнения данных для получения награды. В ходе беседы женщина продиктовала номер СНИЛС, после чего разговор завершился, - рассказали в полиции республики.

Далее началась уже многим известная карусель из ряженых сотрудников Госуслуг, Роскомнадзора, ФСБ и Центробанка. Женщину убедили, что мошенники получили доступ к личному кабинету Госуслуг, а с банковского счета пытаются похитить деньги. Для их сохранения необходимо строго следовать инструкциям и установить на телефон приложение «Спецсвязь».

Сотрудник Центробанка уговорил женщину закрыть основной счет и снять все наличные. Доверяя преступникам, она приобрела новый сотовый телефон и сим-карту и сняла номер в гостинице для «конфиденциального общения» с мошенниками.

- По указанию аферистов женщина оформила в банке аренду индивидуальной банковской ячейки, как ее убедили, для дальнейшего возврата ее денежных средств. После перевела 4 826 250 рублей на другой свой счет, после чего их обналичила, а затем передала наличные курьеру во дворе дома. При передаче молодой человек назвал заранее оговоренное кодовое слово и передал потерпевшей поддельный документ - «распоряжение на передачу денежных средств», - добавили в полиции.

Через несколько дней злоумышленники вновь вышли на связь и убедили жертву дополнительно «продекларировать» сбережения. Женщина перевела через банкомат еще 1,2 млн рублей на продиктованный счет. В назначенный день она так и не дождалась возврата своих денег, а мошенники, разумеется, перестали выходить на связь.

Женщина обратилась в полицию только тогда, когда поделилась произошедшим с родственником. Общая сумма потерь составила 6 021 250 рублей.

Фото: loon.site

