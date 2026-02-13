Общество 13.02.2026 в 09:48

В Улан-Удэ врачи предупредили об опасности популярного напитка

Даря бодрость, он убивает сердце
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ врачи предупредили об опасности популярного напитка

«Всего одна баночка - и как рукой сняло» -именно так пациенты часто описывают эффект энергетиков. Но в организме, к сожалению, не бывает бесплатной энергии, потому что ту «бодрость», которую вы чувствуете, вырабатывает не банка, а ваше собственное сердце, работая в режиме жесткого перегруза.

Заведующая кардиологическим отделением БСМП Юлия Масленченко рассказала, что на самом деле происходит в сосудах и камерах сердца после энергетиков.

С точки зрения кардиолога, энергетик-это не стимулятор, а многокомпонентный стресс-тест для миокарда. Основные компоненты – это сверхвысокие дозы кофеина, таурин, который в норме регулирует сократимость сердца, но в больших дозах увеличивает силу сокращений и сахар, вызывающий резкий скачок глюкозы крови.

В чем коварство? Кофеин заставляет сердце биться быстрее (тахикардия), а таурин-биться мощнее (ударный объем растет).

Клинические последствия употребления:

Электрическая нестабильность.

Самое частое последствие у молодых пациентов 18–25 лет. Экстрасистолы и тахикардия. Обычно это проходит, когда напиток метаболизируется. Но если такие «гонки» устраивать регулярно, формируются очаги патологической импульсации. Это прямой путь к мерцательной аритмии в возрасте до 30 лет.

Гипертонический криз на фоне спазма.

Кофеин сужает периферические сосуды. Для прокачки крови через узкое «горлышко» сердцу нужно огромное давление. Если у вас есть небольшая аневризма или слабость сосудистой стенки (врожденная), резкий скачок давления может стать фатальным.

«Синдром отмены» и тромбообразование.

Когда действие кофеина заканчивается, сосуды резко расширяются. Это перепад давления. Для сосудистой стенки это травма, в месте которой запускается гемостаз - кровь «густеет», риск тромбоза возрастает в разы. Именно поэтому инфаркты в молодом возрасте часто случаются не в момент приема напитка, а через 4–5 часов, во сне или отдыхе.

Бессимптомная ишемия.

Из-за спазма сосудов и учащенного пульса сердце потребляет больше кислорода. Но получить его не может, так как коронарные артерии тоже сужены. Возникает дисбаланс. Пациент чувствует не «боль», а «ком в груди» или дискомфорт. Это и есть кислородное голодание.

Энергетики и алкоголь: «игла в сердце»

Отдельно скажем про коктейли с алкоголем. Алкоголь расширяет сосуды, а кофеин сужает - сосуды «хлопают», как флаг на ветру. Эндотелий (внутренняя выстилка сосуда) повреждается максимально быстро. Если вы ищете способ заработать гипертонию к 30 годам - это идеальный рецепт.

Если после «энерджайзера» у вас потемнело в глазах, появились перебои в ритме («кувырки» в груди),выступил холодный пот, возникла боль в груди давящего характера - не ждите, что «рассосется». Вызовите скорую. Это не реакция на вкусняшку, а возможная аритмия или ишемия.

Здоровье сердца не продается в жестяных банках. Берегите ресурс.

 Фото: freepik

