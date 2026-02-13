ФАС проверит огурцы в Бурятии

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила запрос на проверку обоснованности резкого роста цен на огурцы, который наблюдается в последние месяцы. Особую тревогу вызывает ситуация в Республике Бурятия, где, по сообщениям местных жителей, стоимость килограмма огурцов достигает 500 рублей.

Инициатива проверки исходит от депутатов Госдумы, сообщает «Коммерсант». Депутаты получают многочисленные обращения от граждан, недовольных скачком цен на этот привычный продукт. Как отмечает издание, сложившаяся ситуация, когда огурцы стоят дороже некоторых экзотических фруктов, ввозимых из-за рубежа, «вызывает вопросы и требует разъяснений».

Согласно данным Росстата, с конца декабря прошлого года средняя стоимость огурцов по стране выросла на 43%. Оценка Руспродсоюза на начало февраля показывает, что средняя розничная цена в стране на огурцы составляет 300,1 руб. за килограмм, что на 111,1% больше, чем три месяца назад. В годовом выражении рост цен составил 1,8%. При этом, интересным наблюдением является то, что в опте средняя стоимость за год снизилась и к декабрю 2025 года составила 178 тыс. руб. за тонну против 183,1 тыс. руб. за тонну годом ранее.

В пресс-службе ФАС сообщили, что ведомство уже направило запросы крупнейшим производителям овощей, включая такие компании, как «РОСТ», «ЭКО-культура», «Горкунов», «Магнит», «Теплицы Регионов» и «Мое лето». В настоящий момент ФАС проводит анализ поступающей информации. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства, ведомство готово принять соответствующие меры.

Ситуация с ростом цен на огурцы в Бурятии, где стоимость достигает рекордных 500 рублей за килограмм, требует особого внимания. Жители республики надеются, что действия ФАС помогут разобраться в причинах такого резкого удорожания и, возможно, стабилизировать цены на социально значимый продукт.