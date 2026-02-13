Стропальщик из Улан-Удэ стащил с работы почти 50 кг лома меди

В Улан-Удэ стропальщик стащил с территории железнодорожного предприятия обрезки медных кабелей массой 48,6 кг. 34-летнего горожанина задержали транспортные полицейские.

Мужчина планировал сдать медь в пункт приема металлолома. Ущерб от его действий составил более 37 тысяч рублей. По факту кражи завели уголовное дело.

«Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Выяснилось, что ранее гражданин неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение кражи. Расследование продолжается», - отметили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.

