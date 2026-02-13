В Улан-Удэ ТГК-14 нарвалась на очередной штраф

В Улан-Удэ ПАО «ТГК-14» оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение сроков поверки общедомового прибора учета тепловой энергии в № 15 в 111-м микрорайоне. Данный факт установили специалисты комитета муниципального контроля администрации города.

Компания пыталась обжаловать решение, однако 2 февраля Четвертый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность примененного наказания.

Также к ответственности привлекли жилищный кооператив, управляющий домом. Организации вынесли предупреждение и выписали штраф в 20 тысяч рублей за неисполнение предписания о проведении поверки в установленные сроки.

«По закону обязанность по организации процедуры, в первую очередь, возлагается на управляющую организацию. Ресурсоснабжающая организация также несет ответственность», - пояснили в комитете.