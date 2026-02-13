В заповеднике Бурятии скучает упитанный холостяк в расцвете сил

Фото упитанного холостяка с рогами, обитающего во Фролихинском заказнике в Баргузинском районе опубликовали в группе «Заповедного Подлеморья». Благородный олень, он же изюбрь, попавший в кадр фотоловушки, находится сейчас в самом расцвете сил.

- Осенью и зимой его меню не слишком изысканное: сухие ветки, кора и стебли кустарников, лишайники. Ради обеда ему приходится работать копытом, отбрасывая снег в поисках заветного корма. Сейчас он упитан и живёт спокойной холостяцкой жизнью – до мыслей о подругах ещё далеко. Время гона придёт только осенью, - рассказали в группе заповедника.

Пока же его главная ценность –запасы.

- Для изюбря дополнительные сантиметры в талии зимой не недостаток, а залог тепла, комфорта и выживания. Стройность подождёт – сейчас сезон силы и выносливости, - добавили в «Заповедном подлеморье».

Фото: «Заповедное Подлеморье»