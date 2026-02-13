Столица Бурятии отметит 360-летие
В этом году городу Улан-Удэ исполняется 360 лет. В мэрии отметили, что масштабное празднование пройдет 13 июня. Запланировано свыше 200 мероприятий. Все события будут объединены единой концепцией «От Верхнеудинска до юбилейной столицы».
По словам председателя комитета по социальной и молодежной политики Ирины Ковалева, все разбили на два блока: «Исторический», в котором одним из центральных мероприятий станет «Верхнеудинская ярмарка», позволяющая окунуться в атмосферу времен купцов. И блок «Современный город», где активности развернутся на площади Советов, в парках, на концертных площадках.
Также главными событиями Дня города станут:
-
большой детский концерт «Музыка детских сердец»;
-
V Городской фестиваль чая;
-
традиционные народные гуляния в парках;
-
развлекательная программа «Шоу-трамвай»;
-
арт-праздник на Арбате,
-
«Город маленьких мастеров»,
-
мультиформатный молодежный фестиваль «360 часов вместе»,
-
городской фестиваль «Активное долголетие»,
-
киновечера в музейном дворике,
-
быстрые свидания «360 секунд на знакомство» и другие.
Возрастное ограничение 0+