Столица Бурятии отметит 360-летие

В этом году городу Улан-Удэ исполняется 360 лет. В мэрии отметили, что масштабное празднование пройдет 13 июня. Запланировано свыше 200 мероприятий. Все события будут объединены единой концепцией «От Верхнеудинска до юбилейной столицы».

По словам председателя комитета по социальной и молодежной политики Ирины Ковалева, все разбили на два блока: «Исторический», в котором одним из центральных мероприятий станет «Верхнеудинская ярмарка», позволяющая окунуться в атмосферу времен купцов. И блок «Современный город», где активности развернутся на площади Советов, в парках, на концертных площадках.

Также главными событиями Дня города станут:

большой детский концерт «Музыка детских сердец»;

V Городской фестиваль чая;

традиционные народные гуляния в парках;

развлекательная программа «Шоу-трамвай»;

арт-праздник на Арбате,

«Город маленьких мастеров»,

мультиформатный молодежный фестиваль «360 часов вместе»,

городской фестиваль «Активное долголетие»,

киновечера в музейном дворике,

быстрые свидания «360 секунд на знакомство» и другие.

