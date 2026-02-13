Общество 13.02.2026 в 12:45

Столица Бурятии отметит 360-летие

Запланировано свыше 200 мероприятий
Текст: Карина Перова
Столица Бурятии отметит 360-летие
Фото: архив «Номер один»

В этом году городу Улан-Удэ исполняется 360 лет. В мэрии отметили, что масштабное празднование пройдет 13 июня. Запланировано свыше 200 мероприятий. Все события будут объединены единой концепцией «От Верхнеудинска до юбилейной столицы».

По словам председателя комитета по социальной и молодежной политики Ирины Ковалева, все разбили на два блока: «Исторический», в котором одним из центральных мероприятий станет «Верхнеудинская ярмарка», позволяющая окунуться в атмосферу времен купцов. И блок «Современный город», где активности развернутся на площади Советов, в парках, на концертных площадках.

Также главными событиями Дня города станут:

  • большой детский концерт «Музыка детских сердец»;

  • V Городской фестиваль чая;

  • традиционные народные гуляния в парках;

  • развлекательная программа «Шоу-трамвай»;

  • арт-праздник на Арбате,

  • «Город маленьких мастеров»,

  • мультиформатный молодежный фестиваль «360 часов вместе»,

  • городской фестиваль «Активное долголетие»,

  • киновечера в музейном дворике,

  • быстрые свидания «360 секунд на знакомство» и другие.

день города

