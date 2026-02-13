В Бурятии влюбленных приглашают пройти экспресс-тестирование на ВИЧ

В Улан-Удэ в День Святого Валентина – 14 февраля с 14:00 до 19:00 в торговом центре «Гэлакси» пройдет бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.

В СПИД Центре Бурятии приглашают провериться всех желающих. Там напомнили, что результат можно получить уже через 10-15 минут, а его точность составляет 99%. Анализ крови возьмут из пальца. Также специалисты проконсультируют по всем интересующим вопросам по ВИЧ-инфекции. И посетителей ждет розыгрыш.

«Каждый участник акции получает порядковый номер и может стать победителем сертификата на посещение кафе. Победитель будет определен через генератор случайных чисел», - добавили в центре.