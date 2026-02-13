Из Бурятии в Дагестан хотели незаконно вывезти 90 телят

12 и 13 февраля 2026 года на границе Бурятии и Приангарья были пресечены четыре незаконные перевозки скота. Десятки телят и овец пытались вывезти без сопроводительных документов в соседние регионы.

На мобильном посту у пос. Солзан Слюдянского района Иркутской области ночью были задержаны две фуры, перевозившие 90 телят. Они следовали из Бурятии в Красноярский край и Дагестан. Еще два грузовика транспортировали 76 овец из соседней республики в Шелеховский и Иркутский районы Приангарья.

В отношении перевозчиков составлены административные материалы, выданы предписания о возврате скота в пункты отправления. В данное время идет проверка и установление собственников скота.

- С начала 2026 года на границе Иркутской области и Бурятии было досмотрено более 3,7 тыс. грузовиков. Семь нарушений выявлено при перевозке 336 голов КРС и МРС, а также более 700 кг говядины без сопроводительных документов, - добавили в Россельхознадзоре

Фото: Россельхознадзор