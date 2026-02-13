В Иркутской области замерз второй город подряд

Иркутская область из-за недофинансирования ЖКХ и элементарной бесхозяйственности, вновь столкнулась с масштабной коммунальной аварией, оставив без воды жителей Шелехова и Баклашей. Этот инцидент стал очередным в этом году ЧС на магистральных водоводах региона, оставив без жизненно важного ресурса уже второй город. Прокуратура региона начала проверку, чтобы установить причины и условия произошедшего, а также оценить исполнение законодательства в сфере ЖКХ и водоснабжения. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства Иркутской области.

Разрыв на магистральном водоводе, достигший к 13 февраля почти метра, и продолжающий расширяться, стал причиной введения режима чрезвычайной ситуации. По сообщениям мэра Шелеховского района Максима Модина, даже в самом благоприятном сценарии, устранение последствий и восстановление подачи воды займет от трех до четырех дней. Эти сроки вызывают серьезное беспокойство у жителей, лишившихся основного ресурса.

В условиях острого дефицита воды, власти приняли экстренные меры. Все водовозки с сельских территорий были переброшены в Шелехов, чтобы обеспечить жителей питьевой водой. При этом, руководство района настоятельно призывает граждан к максимальной экономии водных ресурсов, осознавая всю сложность ситуации и ограниченные возможности для оперативного решения проблемы.

Помимо отсутствия водоснабжения, авария поставила под угрозу и отопление в домах, что в условиях февральских морозов является критическим фактором. Прокуратура взяла на контроль все аспекты обеспечения жизнедеятельности пострадавших населенных пунктов, включая организацию подвоза воды.