Общество 13.02.2026 в 14:39

В селе в Бурятии должникам ставят заглушки на канализацию

Борьбу с неплательщиками ведут в Усть-Бряни
A- A+
Текст: Карина Перова
В селе в Бурятии должникам ставят заглушки на канализацию
Фото: газета «Вперед»

В селе Усть-Брянь Заиграевского района Бурятии коммунальщики установили заглушки на канализацию в пяти многоквартирных домах. Таким образом они борются со злостными неплательщиками. Инициатором выступил поставщик коммунальных услуг ООО «Рубин», сообщает районная газета «Вперед».

В организации заявили, что это вынужденная мера. Снять заглушки можно будет только после полного погашения долга. Подчеркивается, что такие санкции полностью соответствуют ст. 21 Федерального закона.

«Ранее компания предупредила должников: если накопилась задолженность за холодное водоснабжение, теплоснабжение или водоотведение, в квартире могут установить специальную заглушку на канализацию. При этом заглушка не затрагивает соседей – оборудование с видеокамерой точно определяет место в системе канализации только в квартире должника и самостоятельно снять заглушку невозможно», - отметили в газете.

Теги
должники ЖКХ

Все новости

Автовладельцев в Улан-Удэ просят убрать машины с обочин
13.02.2026 в 17:52
Бурятия примет участие в Восточном экономическом форуме
13.02.2026 в 17:06
В Бурятии бывший защитник Родины стал серийным мошенником
13.02.2026 в 16:36
На Байкале в Бурятии браконьеры выловили почти три тонны рыбы
13.02.2026 в 16:28
Где детская мечта о танцах становится профессией на всю жизнь
13.02.2026 в 16:24
В Улан-Удэ выбрали лучших педагогов бурятского языка
13.02.2026 в 15:53
В Бурятии спасли двухлетнего малыша, проглотившего 20 магнитных шариков
13.02.2026 в 15:22
В Бурятии могут возродить выпуск пеляди в озера Еравны
13.02.2026 в 14:58
«Собирайтесь, ваш ребенок утонул»
13.02.2026 в 14:55
В селе в Бурятии должникам ставят заглушки на канализацию
13.02.2026 в 14:39
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 февраля

Читайте также
Автовладельцев в Улан-Удэ просят убрать машины с обочин
Ночью в столице будут убирать снег
13.02.2026 в 17:52
Бурятия примет участие в Восточном экономическом форуме
Он пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября
13.02.2026 в 17:06
На Байкале в Бурятии браконьеры выловили почти три тонны рыбы
Такое количество зафиксировали за год
13.02.2026 в 16:28
Где детская мечта о танцах становится профессией на всю жизнь
13.02.2026 в 16:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru