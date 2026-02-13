В селе в Бурятии должникам ставят заглушки на канализацию

В селе Усть-Брянь Заиграевского района Бурятии коммунальщики установили заглушки на канализацию в пяти многоквартирных домах. Таким образом они борются со злостными неплательщиками. Инициатором выступил поставщик коммунальных услуг ООО «Рубин», сообщает районная газета «Вперед».

В организации заявили, что это вынужденная мера. Снять заглушки можно будет только после полного погашения долга. Подчеркивается, что такие санкции полностью соответствуют ст. 21 Федерального закона.

«Ранее компания предупредила должников: если накопилась задолженность за холодное водоснабжение, теплоснабжение или водоотведение, в квартире могут установить специальную заглушку на канализацию. При этом заглушка не затрагивает соседей – оборудование с видеокамерой точно определяет место в системе канализации только в квартире должника и самостоятельно снять заглушку невозможно», - отметили в газете.