В Бурятии могут возродить выпуск пеляди в озера Еравны

В Бурятии предложили возродить выпуск пеляди в озера Еравнинского района. Инициатива прозвучала на итоговом совещании Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Его провели министр сельского хозяйства региона Амгалан Дармаев и руководитель управления Сергей Драло.

По словам авторов предложения, при госзадании в 55 миллионов штук личинок байкальского омуля, объемов рыбопосадочного материала пока недостаточно для полноценной компенсации ущерба водным биоресурсам. В то же время на инкубации находится порядка 40 миллионов икринок пеляди. Этот вид в советские годы успешно приживался в Еравнинских озерах, не связанных с Байкалом. Специалисты убеждены, что сегодня, благодаря повышению уровня воды, этот опыт можно возродить.

«Выпуск пеляди в Еравнинские озера открывает новые возможности для рыболовства и переработки. Через два-три года после выпуска мы можем получить первую промысловую рыбу», - рассказали в территориальном управлении.

Амгалан Дармаев поддержал инициативу, отметив ее высокий потенциал для развития регионального рыболовства и перерабатывающей отрасли.

Окончательное решение должны согласовать с Федеральным агентством по рыболовству.