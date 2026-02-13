В Бурятии спасли двухлетнего малыша, проглотившего 20 магнитных шариков

В Бурятии двухлетний ребенок проглотил 20 магнитных шариков от игрушки-конструктора (неокуба). Это привело к перфорации кишечника, экстренному хирургическому вмешательству и резекции части тонкой кишки.

Малыш поступил в приемно-диагностическое отделение ДРКБ с рвотой и ухудшением состояния в начале февраля. Причину выявили на рентгенографии. Девять магнитов врачи удалили эндоскопически (ФГДС).

«Однако остальные мигрировали по кишечнику, вызвав перфорацию. Петли тонкой, сигмовидной и слепой кишки слиплись между собой из-за магнитного притяжения», - пояснил врач-хирург-эндоскопист ДРКБ Булат Шагдаров.

После медики выполнили лапаротомию: ушили образовавшиеся межкишечные свищи, удалили участок тонкой кишки с перфорацией размером до 2 см. Также пришлось удалить аппендикс, поскольку в него опустилась часть магнитов. Сейчас маленького пациента перевели в отделение анестезиологии и реанимации для дальнейшего долечивания.

«Обращаемся к родителям и законным представителям: будьте предельно внимательны к своим детям. Не давайте играть такие игрушки, как неокубики. Они могут нанести непоправимый вред и привести к летальному исходу», - сказал лечащий врач ребенка, врач-хирург Вячеслав Данчинов.