Где детская мечта о танцах становится профессией на всю жизнь

Текст: Иван Иванов
Выбирая будущее для ребенка, родители часто ищут баланс между творчеством и надежной профессией. Бурятский республиканский хореографический колледж им. Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева — это уникальное пространство, где искусство становится судьбой, а школьная парта соседствует с балетным станком.

Здесь дети получают интегрированное образование, совмещающее общеобразовательную, музыкальную и хореографическую подготовку. С первого дня обучения мальчики и девочки погружаются в мир сценического искусства:

- изучают школьные предметы,

- обучаются игре на фортепиано,

- ежедневно занимаются классическим, народным и современным танцем.

После 9 класса обучение продолжается по программе среднего профессионального образования. На этом этапе студенты не только осваивают репертуар и оттачивают мастерство, но и получают педагогические навыки. По окончании курса выпускник получает диплом с квалификацией «Артист балета, преподаватель» — редкое сочетание, открывающее двери как на сцену, так и в профессиональное преподавание. 


«Кем станет мой ребенок?» — главный вопрос родителей. Ответом на него могут служить судьбы выпускников колледжа. Это штучные специалисты, востребованные во всем мире, которые блистают на престижных площадках, участвуют в гастролях и международных конкурсах. 

Например, Сергей Угрюмов — премьер Пермского театра оперы и балета, лауреат премии имени Дягилева. Пётр Базарон — художественный руководитель театра «Щелкунчик» в Красноярске. Главный балетмейстер Бурятского театра оперы и балета Баярто Дамбаев — тоже выпускник БРХК. 

За более чем 60 лет существования колледж окончили многие солисты ведущих балетных коллективов страны и мира, хореографы, педагоги, руководители ансамблей. Мы перечислили лишь малую часть звёздных выпускников, которыми по праву гордится Бурятия. 


Особое внимание в колледже уделяют иногородним ученикам. Для талантливых детей из районов и других регионов предоставляется комфортное общежитие-интернат. Это безопасная среда, где организовано пятиразовое питание, работают воспитатели, есть библиотека и залы для самоподготовки. Здесь ребята учатся не только танцевать, но и дружить, быть самостоятельными и дисциплинированными. 

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. БРХК открывает свои двери для будущих звёзд и их родителей. Уже 14 марта 2026 года в колледже пройдет День открытых дверей. 
Это прекрасная возможность лично познакомиться с педагогами, заглянуть в балетные залы, ощутить атмосферу творчества и получить ответы на все вопросы о поступлении. Количество мест на мероприятии ограничено, поэтому стоит позаботиться о записи заранее. 

Запишитесь на День открытых дверей уже сегодня, чтобы лично убедиться в уникальности нашего колледжа! Телефон для записи и справок: (3012) 212-313.

Фото: Егор Бельских

Реклама. ГАПОУ РБ «БРХК им. Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева» Erid: 2VfnxxgjGrm

