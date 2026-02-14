Общество 14.02.2026 в 06:02

Зурхай на субботу, 14 февраля

27-й лунный день
Текст: Алена Викулина

Благоприятно: для родившихся в годы Быка, Тигра и Зайца; проводить ритуал «Даллага» для приумножения круп и посева, вывешивать хий морин людям года Тигра, Лошади и Собаки, совершать похоронные обряды по усопшему, ставить закваску (для тарака, айрака и т. д.), строить печь, совершать омовение и приумножающие действия.

Неблагоприятно: для родившихся в годы Мыши и Свиньи; создавать дружеские отношения (составлять договор), возводить и освящать объекты почитания, торговать, устраивать помолвки и свадьбы.

Стрижка волос: к счастью.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия на юг, в остальные направления благоприятно.


