Зурхай на субботу, 14 февраля

: для родившихся в годы Быка, Тигра и Зайца; проводить ритуал «Даллага» для приумножения круп и посева, вывешивать хий морин людям года Тигра, Лошади и Собаки, совершать похоронные обряды по усопшему, ставить закваску (для тарака, айрака и т. д.), строить печь, совершать омовение и приумножающие действия.: для родившихся в годы Мыши и Свиньи; создавать дружеские отношения (составлять договор), возводить и освящать объекты почитания, торговать, устраивать помолвки и свадьбы.: к счастью.: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия на юг, в остальные направления благоприятно.Фото: Номер один