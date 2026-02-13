Бурятия примет участие в Восточном экономическом форуме

В России определили даты проведения очередного Восточного экономического форума во Владивостоке. В этом году мероприятие состоится с 1 по 4 сентября.- Форум стал главной площадкой координации развития региона и привлечения инвестиций, где формируются управленческие решения и механизмы, которые затем воплощаются в конкретные проекты – от территорий опережающего развития и мастер-планов городов до новых предприятий, инфраструктуры и социальных объектов, – подчеркнул советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.Дальневосточный федеральный округ показывает устойчивый экономический рост, существенно превышая среднероссийский уровень по ключевым показателям развития.- По целому ряду показателей Дальний Восток опережает среднероссийскую динамику: темпы роста инвестиций в основной капитал с 2014 года выросли в два раза, обогнав среднероссийский показатель в 1,5 раза. Промышленное производство увеличилось в 1,3 раза. Ежегодный объем добычи полезных ископаемых увеличился в 1,4 раза, ввода жилья – в 1,5 раза, объем строительства – в 2,3 раза. Увеличение предложения на рынке жилья сказалось на стоимости квадратного метра. Впервые в апреле 2024 года цена на метр на Дальнем Востоке сравнялась со среднероссийской, а сейчас на 21% ниже. В проекты с государственной поддержкой на Дальнем Востоке фактически вложено 5,6 трлн рублей. В эксплуатацию введено более тысячи предприятий. Такая динамика развития региона стала результатом комплексной работы, большую роль в которой играет Восточный экономический форум, – отметил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Юрий Трутнев.Напомним, павильон Бурятии стал лучшим на «Улице Дальнего Востока» на ВЭФ в 2025 году. За время проведения форума в прошлом году его посетили более 8 тысяч человек. Гостям была представлена культура региона, туристический и инвестиционный потенциал. Также для посетителей павильона республики работала ярмарка, проводили прием специалисты Центра Восточной медицины, представители культуры и спорта организовали показательные выступления и мастер-классы.Предложения по развитию макрорегиона, которые ежегодно звучат на форуме, ведут к выработке стратегических решений. Мероприятие способствует эффективному диалогу по обновлению дальневосточных городов. Эта работа строится на основе запросов жителей и планов бизнеса, совместно с властями регионов и муниципалитетов.ВЭФ проводится с 2015 года по указу президента России Владимира Путина. За это время форум стал ведущей международной площадкой для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс.