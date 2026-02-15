Зурхай на воскресенье, 15 февраля

: для родившихся в годы Дракона; проводить ритуал «Даллага» для приумножения богатства, пищи, скота, возводить дамбу, насыпь и стены, совершать ритуал огненной пуджи, вести властные дела.: освящать объекты почитания, продавать и покупать, заключать договоры (становиться друзьями), приводить невестку в дом, проводить похороны.: к конфликтам.: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия на запад, в другие же направления благоприятно.Фото: Номер один