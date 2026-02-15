Общество 15.02.2026 в 06:02

Зурхай на воскресенье, 15 февраля

28-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Зурхай на воскресенье, 15 февраля
Благоприятно: для родившихся в годы Дракона; проводить ритуал «Даллага» для приумножения богатства, пищи, скота, возводить дамбу, насыпь и стены, совершать ритуал огненной пуджи, вести властные дела.

Неблагоприятно: освящать объекты почитания, продавать и покупать, заключать договоры (становиться друзьями), приводить невестку в дом, проводить похороны.

Стрижка волос: к конфликтам.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия на запад, в другие же направления благоприятно.

Фото: Номер один
