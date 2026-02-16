Общество 16.02.2026 в 06:02

Зурхай на понедельник, 16 февраля

29-й лунный день
A- A+
Текст: Алена Викулина
Зурхай на понедельник, 16 февраля
Благоприятно: для родившихся в годы Собаки и Овцы; проводить ритуал «Даллага» для приумножения одежды, вывешивать хий морин людям года Свиньи, Овцы, Зайца.

Неблагоприятно: приводить невестку в дом, продавать скот, совершать меновую торговлю, готовить пищу, изготавливать настойки, устраивать празднества, заниматься государственными делами, производить куплю и продажу, заниматься меновой торговлей; для вступления на должность, восхождения на трон, проведения поминок и совершения подношений для умершего; давать учение, устраиваться на новую работу; проводить военные действия.

Стрижка волос: к выходу духа из тела.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия в сторону запада.

Фото: Номер один
Теги
зурхай

Все новости

Из Забайкальска запускается новый поезд до Маньчжурии
15.02.2026 в 16:44
В Иркутске число новых случаев ВИЧ выросло на 1500 человек
15.02.2026 в 13:57
В Заиграевском районе сгорела водонапорная башня и гараж
15.02.2026 в 13:43
В Закаменском районе автомобиль слетел с моста и перевернулся
15.02.2026 в 13:40
Проблема кредитной нагрузки монгольских потребителей достигла критической точки
15.02.2026 в 13:32
Природоохранная прокуратура провела профилактическую беседу с работниками лесхоза
15.02.2026 в 13:31
Ремонт Гостиных рядов начнется этой весной
15.02.2026 в 13:21
Прокуратура подключилась к расследованию ДТП
15.02.2026 в 13:14
Шесть раз - не предел
15.02.2026 в 12:47
Ушел на рыбалку и не вернулся
15.02.2026 в 12:41
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 февраля

Читайте также
Гороскоп для жителей Бурятии на 16 февраля 2026 года
Астрологические советы для каждого знака зодиака
16.02.2026 в 06:02
В Улан-Удэ переполнилась мусорная чаша
В столице Бурятии стало негде захоранивать отходы потребления
16.02.2026 в 06:00
Из Забайкальска запускается новый поезд до Маньчжурии
У бурятских туристов появится ещё одна возможность съездить в Китай
15.02.2026 в 16:44
В Иркутске число новых случаев ВИЧ выросло на 1500 человек
Незащищенные половые контакты - главная причина роста эпидемии
15.02.2026 в 13:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru