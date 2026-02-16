Общество 16.02.2026 в 06:02
Зурхай на понедельник, 16 февраля
29-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для родившихся в годы Собаки и Овцы; проводить ритуал «Даллага» для приумножения одежды, вывешивать хий морин людям года Свиньи, Овцы, Зайца.
Неблагоприятно: приводить невестку в дом, продавать скот, совершать меновую торговлю, готовить пищу, изготавливать настойки, устраивать празднества, заниматься государственными делами, производить куплю и продажу, заниматься меновой торговлей; для вступления на должность, восхождения на трон, проведения поминок и совершения подношений для умершего; давать учение, устраиваться на новую работу; проводить военные действия.
Стрижка волос: к выходу духа из тела.
Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия в сторону запада.
Фото: Номер один
Тегизурхай