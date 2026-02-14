Общество 14.02.2026 в 10:22

В Бурятии поднимут стоимость отправки писем и бандеролей

С 1 марта стоимость отправлений проиндексируют
Текст: Иван Иванов
В Бурятии поднимут стоимость отправки писем и бандеролей
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) поддержало решение об индексации предельных тарифов на пересылку письменной корреспонденции АО "Почта России". Об этом сообщается на сайте ведомства. Новые расценки, призванные обеспечить долгосрочную стабилизацию работы национального почтового оператора, вступят в силу с 1 марта 2026 года. Соответствующее решение подготовлено Федеральной антимонопольной службой (ФАС России).

В ведомстве пояснили, что на протяжении длительного времени рост тарифов на почтовые услуги значительно отставал от фактической инфляции. Это привело к накоплению дисбаланса между увеличением операционных затрат предприятия и уровнем доходов от регулируемых видов деятельности. Одобренный ФАС России уровень тарифов позволит компенсировать эффект от недоиндексации, произошедшей в прошлые годы.

С 1 марта 2026 года будут действовать следующие тарифы: простое письмо (до 20 грамм) – 48 рублей, заказное письмо (до 20 грамм) – 97 рублей, письмо с объявленной ценностью (до 20 грамм) – 215 рублей. Также изменится стоимость пересылки бандеролей: простая бандероль (до 100 грамм) обойдется в 100 рублей, а заказная бандероль (до 100 грамм) – в 155 рублей, отметили в Минцифры. Данная мера, по мнению ведомства, является экономически обоснованной и направлена на повышение эффективности функционирования "Почты России", обеспечивая устойчивое развитие компании и поддержание качества предоставляемых услуг.

Неофициальная же причина повышения - убытки компании, которые усилились после экономических трудностей с бюджетом, который больше не может дотировать почтовое ведомство в прежнем объеме.

Фото: freepik

ЗУРХАЙ
с 11 по 17 февраля

Читайте также
Знакомства в сети оборачиваются для жителей Улан-Удэ финансовым крахом
Под видом романтических отношений мошенники выманивают огромные суммы
14.02.2026 в 08:00
Житель Улан-Удэ хотел устроиться в банк, а попал в отдел
ЧОПовцы, белые воротнички и полицейский объединились против инвалида-скандалиста
14.02.2026 в 07:00
Зурхай на субботу, 14 февраля
27-й лунный день
14.02.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 14 февраля 2026 года
Астрологические советы в День Святого Валентина
14.02.2026 в 06:02
