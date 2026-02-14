Общество 14.02.2026 в 13:47

В Бурятии уменьшилась рождаемость

2025 год не оправдал планы чиновников
Текст: Иван Иванов
«Наша задача - выполнение данных по суммарному коэффициенту рождаемости в 2025 г. – 1,61. А по суммарному коэффициенту рождаемости третьих и последующих детей в 2025 г. - 0,631», - такие планы поставила перед собой министерство социального развития республики Бурятия в прошлом году.

Однако на состоявшейся 13 февраля коллегии министерства, были озвучены совершенно другие цифры. 
Коэффициент рождаемости в итоге за прошлый год  составил 1,47 или 92% от плана. 

Снизился в 2025 году и коэффициент рождаемости третьих и более детей - до 0,56 или 89% от плана. 
Главными причинами снижения рождаемости стали демографическая яма - уменьшение числа молодых женщин детородного возраста, миграция молодежи, нестабильная экономическая ситуация, дороговизна жилья, а также другие факторы, слабо поддающиеся регулированию и влиянию со стороны государственных органов.

Фото: loon.site

ЗУРХАЙ
с 11 по 17 февраля

