Монголия занимает первое место по числу пластиковых отходов на душу населения

По данным последних исследований, Монголия лидирует в мире по объему пластиковых отходов, приходящихся на одного человека. В стране ежегодно образуется от 2,9 до 3,7 миллиона тонн твёрдых отходов, из которых около 1,4–1,5 миллиона тонн приходится на город Улан-Батор. Об этом сообщает агентство «Монцамэ». Причинами высокой концентрации пластиковых отходов являются отсутствие развитой системы сортировки мусора, нестабильность поставок вторичного сырья и низкий уровень участия населения в программах переработки.Несмотря на наличие производственных мощностей по переработке пластика, они используются лишь наполовину, перерабатывая около 10 тысяч тонн из возможных 18,5 тысяч тонн в год. Это свидетельствует о большом потенциале для улучшения ситуации через развитие системы сбора и сортировки отходов, а также просвещение граждан о важности разумного обращения с пластиком. В ближайшей перспективе наиболее эффективным решением является внедрение программ раздельного сбора мусора и постепенное сокращение потребления одноразового пластика.Фото: Номер один