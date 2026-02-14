Экс-топ-менеджера ТГК-14 освободили от наказания

В Чите суд принял необычное решение по делу бывшего топ-менеджера теплоснабжающей компании ТГК-14 Игоря Рыжкова, который ранее стал известен благодаря инциденту с попыткой застрелить коллегу из арбалета. Суд постановил прекратить уголовное преследование и освободить его от наказания в связи с участием в зоне спецоперации в Украине. Об этом сообщает портал «Чита.ру».Игорь Рыжков, бывший сотрудник местной полиции, занимавший должность заместителя генерального директора ТГК-14 до 2022 года, после увольнения в связи со сменой руководства, совершил драматический поступок. Он взял охотничий арбалет, и в порыве неконтролируемых эмоций выстрелил в своего бывшего коллегу, которого считал причастным к его увольнению. Коллеге удалось увернуться, а сам инцидент вызвал широкий общественный резонанс.Дело рассматривалось в суде трижды. В первый раз в 2023 году суд присяжных оправдал Рыжкова, однако вышестоящая инстанция отменяет это решение. Второй приговор, вынесенный летом 2024 года, признал его виновным, но в это время Рыжков уже находился в составе одной из добровольческих структур из Краснодара. Далее он каким-то образом стал обладателем медали «За отвагу» за участие в спецоперации.После его возвращения с триумфом в Читу, процесс был сразу же приостановлен, а затем снова возобновлен в районном суде. В ходе разбирательства Рыжков попросил о снисхождении, сославшись на свой боевой опыт, а также на контракт с одним из добровольческих формирований (который закончился), участие в военных действиях и получение соответствующей награды. Суд прекратил дело, которое передали в архив.Фото: loon.site