Общество 14.02.2026 в 21:19

Губернатор Иркутской области не успевает летать по аварийным городам

В замороженном городе Шелехов он лично возглавил противоаварийные мероприятия
Текст: Иван Иванов
Иркутская область продолжается сотрясаться  от коммунальных аварий. После того. как губернатор области Игорь Кобзев на неделю слетал  в замерзший город Бодайбо, возникла новая авария возле Иркутска- в городе Шелехов. Здесь также понадобилось личное участие губернатора.

«Накануне выехал в Шелеховский район, где в результате аварии на магистральном трубопроводе без водоснабжения остались жители нескольких микрорайонов Шелехова и часть домов в селе Баклаши, а также 3 школы и 5 детских садов. На территории города Шелехова и села Баклаши введен режим повышенной готовности.

Вместе с мэром Шелеховского муниципального района, руководителем аварийно-восстановительных работ, они скорректировали ход мероприятий», - сообщил он в своем телеграмм-канале.

Работы велись всю ночь без остановки сразу на нескольких участках. Первый этап был завершен – объект сдан, на этом участке установили запорную арматуру. На другом участке ситуация оказалась сложнее, чем ожидалось. Сейчас идет самая активная фаза ремонтных работ: задействованы экскаватор и другая специальная техника.

По данному факту следственные органы СУ СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ «Халатность».

