Общество 14.02.2026 в 23:49

Команда партии «Единая Россия» нарисовала гигантский арт-объект на фестивале «Снежная открытка» в Бурятии

На нем изображена символика партии – медведь
14 февраля в селе Максимиха прошел юбилейный пятый фестиваль «Снежная открытка». Команды со всей Бурятии создавали изображения прямо на льду Байкала. Вне конкурса шла сборная партии «Единая Россия» – она нарисовала символику партии, гигантского медведя.

Tpaдиция pиcoвaть нa льдy Бaйкaлa зapoдилacь в Бypятии в 2022 гoду. Тогда более полусотни человек трудились над одной открыткой. Создавать их непросто: сперва делается разметка изображения, а затем участники расчищают снег до самого льда, используя только лопаты, метлы и лейки с водой. Сегодня фестиваль вырос и собирает десятки команд со всей Бурятии, других регионов России и Монголии.

Глава республики Алексей Цыденов тоже принял участие в юбилейной «Снежной открытке» в составе команды партии «Единая Россия». Он отметил, что фестиваль стал одним из самых ярких событийных мероприятий Бурятии.


– Чем больше у нас таких ярких мероприятий – тем больше и гостей. А чем больше гостей – там лучше живет Бурятия, ведь их надо накормить, напоить, спать уложить. «Снежная открытка» подарила им много эмоций и зарядит энергией – точно уедут с хорошими воспоминаниями о Бурятии и этом фестивале, – уверен глава.

С каждым годом конкурсная программа становится масштабнее. Фишка этого года – конкурс под названием «Caгaaн Зypaг», в рамках котого команды рисовали открытки размером 10x10. Затем все работы оценивала конкурсная комиссия, а победители получили ценные призы от спонсоров фестиваля. В этом году изображения были посвящены сразу двум темам – лошади, как символу Восточного Нового года и Году народного единства.

Параллельно создавалась и главная открытка размером 50х50, над ней трудились все желающие – одиночные участники и гости фестиваля.

Одной из самых ярких работ стала открытка от партии «Единая Россия». Пусть команда и создавала ее вне конкурса, потрудились они хорошо, сделав одно из самых больших изображений на фестивале размером 20х30. В конце мероприятия там прошел красочный флешмоб: над открыткой с символикой партии растянулись флаги России и Бурятии.


В фестивале принял участие Герой России Дашибал Мункожаргалов. Он отметил атмосферу единства и праздничного настроения.

14.02.2026 в 23:49
