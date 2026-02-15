В Монголии видеокамеры раскрывают преступления за 10 минут

В столице Монголии, Улан-Баторе, внедрение современной системы видеонаблюдения кардинально меняет подходы к раскрытию преступлений. Благодаря установке и объединению тысяч камер полиция теперь может обнаружить и задержать подозреваемых значительно быстрее - зачастую всего за 10 минут!

В настоящее время в Улан-Баторе работает более 6000 камер, из которых более 4100 подключены к централизованной системе, что позволяет быстро анализировать видео. Эта система интегрирована с дата-центрами, что обеспечивает своевременный доступ к важной информации и ускоряет реагирование правоохранительных органов.

Многочисленные случаи подтверждают эффективность этой системы. Например, за последний период видеокамеры помогли выявить 365 дорожно-транспортных происшествий, 261 преступление и 76 неотложных операций. Кроме того, было принято 1417 заявок на просмотр видео, по которым собрано 783 доказательства, сыгравших ключевую роль в раскрытии преступлений.

Начальник отдела эксплуатации теле- и видеонаблюдения Центра информации и оперативного управления полиции Л. Ганзориг подчеркнул: «Раньше при выявлении правонарушений и преступлений нам приходилось просматривать много видеозаписей с камер различных организаций, что занимало много времени и создавало сложности, например, при распознавании номеров автомобилей. Сейчас, благодаря централизованной системе, с учетом разрешения камер и их количества, мы можем значительно ускорить процесс обнаружения правонарушителей. В некоторых случаях, раньше на расследование уходило до недели, а теперь - всего 10 минут - 2 часа, и мы уже можем задержать подозреваемых и собрать доказательства».

Что изменилось благодаря новой системе?

● Увеличение числа камер - более 2600 новых установлено в 176 ключевых точках города.

● Централизованный контроль и быстрый доступ к записям.

● Высокое качество видеозаписей, позволяющее распознавать номера и лица.

● Быстрое реагирование - возможность обнаруживать злоумышленников за считанные минуты.

Внедрение системы видеонаблюдения становится революцией в борьбе с преступностью в Монголии. Теперь на улицах Улан-Батора преступления раскрывают не за дни и недели, а за 10 минут. Эта технология не только повышает безопасность, но и создает у граждан уверенность, что их безопасность под охраной современных технологий.

Новые возможности видеонаблюдения подтверждают, что Монголия идет в ногу со временем и использует инновационные методы для.






