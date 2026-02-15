Общество 15.02.2026 в 12:35

Бурятские онкологи нашли опухоль в форме сердца

Врачи рассказали, почему даже романтичная форма новообразования - повод для серьезного обследования
Текст: Макар Захаров
Бурятские онкологи нашли опухоль в форме сердца
ГБУЗ «Бурятский республиканский онкологический диспансер»

В День всех влюбленных врачи республиканского онкологического диспансера наткнулись на необычную диагностическую находку. Во время планового ультразвукового исследования предстательной железы специалисты обнаружили новообразование, которое на снимке приняло очертания сердца.

Медики отмечают, что, несмотря на романтичную форму, находка требует серьезного внимания. Пациенту предстоит дальнейшее обследование для уточнения характера опухоли и назначения лечения.

В онкодиспансере напоминают мужчинам о важности регулярных профилактических осмотров, особенно после 40-45 лет.

ЗУРХАЙ
с 11 по 17 февраля

