Общество 15.02.2026 в 12:41

Прокуратура Бурятии отчиталась о резком снижении преступности

Количество тяжких деяний сократилось на четверть, однако ущерб от киберпреступлений исчисляется миллионами
Текст: Макар Захаров
Прокуратура Республики Бурятия подвела криминальные итоги первого месяца 2026 года.

Прокуратура Республики Бурятия подвела криминальные итоги первого месяца 2026 года. Опубликованные данные свидетельствуют о позитивной динамике: по сравнению с январем прошлого года количество зарегистрированных преступлений снизилось на 15,6% - с 1 311 до 1 106 случаев.

Аналитики ведомства отмечают, что волна снижения накрыла практически все районы республики. Наибольших успехов в борьбе с криминалом добились в Мухоршибирском районе, где число преступлений уменьшилось почти наполовину (-45,7%). Также в лидерах антирейтинга Кяхтинский (-32,6%), Хоринский (-28,6%), Тарбагатайский (-21,4%), Баргузинский (-17,6%) и Джидинский (-17,4%) районы. В столице республики безопаснее всего стало в Железнодорожном районе (-32,2%), следом идут Советский (-25,4%) и Октябрьский (-17,8%).

Особо впечатляет статистика по тяжким и особо тяжким преступлениям: их стало меньше на 27,6%. В январе 2026 года в республике не зафиксировано ни одного разбоя (годом ранее их было 6). Количество изнасилований сократилось на 87,7%, а краж - на 15,4%.

Снижение коснулось и криминала, совершенного в состоянии опьянения: таких фактов стало на 24,5% меньше. Падает и рецидивная преступность (-7,6%). Радует статистика по несовершеннолетним: подростки стали совершать противоправные действия на треть реже (-34,7%). Серьезный прорыв произошел в сфере незаконного оборота наркотиков - число таких преступлений рухнуло на 34,5%.

Несмотря на общее улучшение ситуации, правоохранители фиксируют высокие риски в digital-среде. Хотя количество киберпреступлений снизилось на 12%, их разрушительная сила для бюджета граждан остается колоссальной: общий ущерб от действий IT-мошенников за январь превысил 48 миллионов рублей.

Общая раскрываемость преступлений в первый месяц года составила 59,2%.

прокуратура

