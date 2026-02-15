Ремонт Гостиных рядов начнется этой весной

Уже этой весной в центре города стартуют долгожданные работы по капитальному ремонту памятника архитектуры - Гостиных рядов. Проект рассчитан на два года и будет реализован при поддержке федерального бюджета: на эти цели выделен 81 миллион рублей.

Подрядчику предстоит масштабная задача по обновлению конструкций и внешнего облика исторического здания. Как сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Коркин, работы затронут ключевые элементы постройки.

- По кровле будут проведены демонтаж и ремонт деревянных элементов крыш, разборка засыпной изоляции перекрытий, устройство гидроизоляции, - перечислил Евгений Коркин.

Техническим заказчиком работ назначено Управление капитального строительства Бурятии.

В настоящее время проводятся торги для определения подрядной организации, которая и займется реставрацией одного из символов столицы республики.