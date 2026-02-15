Проблема кредитной нагрузки монгольских потребителей достигла критической точки

В последние годы уровень потребительского кредитования в Монголии вырос до опасных масштабов, что вызывает тревогу у властей и регулирующих органов страны.

Обострение ситуации связано с тем, что многие граждане слишком активно пользуются кредитами, зачастую без должной оценки своей платежеспособности, что ведет к увеличению долгового бремени и ухудшению общего экономического состояния.

Основной причиной увеличения заемной нагрузки является практика некоторых кредитных организаций и лизинговых компаний, которые предлагают услуги без тщательной проверки доходов и финансовых возможностей клиентов. В большинстве случаев такие компании рекламируют свои услуги как простые и быстрые, не подчеркивая потенциальных рисков. В результате многие граждане получают кредиты, которые часто не способны выплатить, что влечет за собой долговую яму, стресс и социальные последствия.

Это создает угрозу финансовой стабильности страны в целом.

В ответ на эту проблему государственные органы и банки приняли ряд жестких мер. В частности, Монголбанк установил ограничение по уровню задолженности к доходам - не более 45%. Также монгольский парламент - Великий Хурал - определил, что в кредитах, выдаваемых небанковскими финансовыми организациями, отношение задолженности к доходам не должно превышать 55%. Эти меры направлены на снижение рисков возникновения долговых кризисов и укрепление финансовой грамотности населения.

Кроме того, ведется работа по обеспечению своевременной и точной передачи информации о кредитах в кредитную информационную систему в реальном режиме времени, чтобы повысить прозрачность и контроль за выдачей новых займов.

Власти призывают кредитные организации соблюдать новые лимиты и оценивать платежеспособность клиентов, чтобы избежать ухудшения ситуации.