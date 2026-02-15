В Иркутске число новых случаев ВИЧ выросло на 1500 человек

Проблема ВИЧ-инфекции в Иркутской области продолжает оставаться актуальной, что подтверждается статистикой за 2025 год. Заболевание было впервые диагностировано у 1540 человек, причем значительная часть из них - 1095 человек - находятся в возрасте от 18 до 45 лет. Этот возраст совпадает с периодом активной социальной и профессиональной жизни, создания семей, что подчеркивает серьезность ситуации для населения региона.

Несмотря на тревожную статистику, представители Иркутского Центра СПИД подчеркивают, что жизнь с ВИЧ-статусом может быть полноценной. Современные методы лечения позволяют людям с ВИЧ вести активный образ жизни: работать, строить личные отношения и иметь здоровых детей. Риск передачи вируса половому партнеру и от матери ребенку при своевременном начале лечения и наблюдении у специалистов сводится к минимуму. Ключевыми факторами, определяющими успешность противодействия инфекции и ее распространению в области, являются использование презервативов, ранняя диагностика, своевременное начало терапии и постоянное медицинское наблюдение.

Для жителей Иркутской области существует несколько возможностей бесплатно пройти тестирование на ВИЧ.