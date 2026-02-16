Общество 16.02.2026 в 09:14

Мужчина с татуировками на веках «не буди» убил жителя Бурятии почти 30 лет назад

Преступник скрывался в Иркутской области
Текст: Карина Перова
Фото: СУ СКР по Бурятии
Фото: СУ СКР по Бурятии

В Бурятии установили личность подозреваемого в убийстве, совершенном 29 лет назад в поселке Новый Уоян Северо-Байкальского района. 9 февраля 1997 года в подполье одного из домов обнаружили тело 30-летнего мужчины с колото-резаным ранением шеи. Раскрыть преступление по горячим следам в то время не удалось, и производство по уголовному делу было приостановлено.

Под подозрение попал сосед покойного, который после преступления уехал из поселка, и его местонахождение долгое время оставалось неизвестным. Он приехал в Новый Уоян за полгода до трагедии. Занимался кустарным изготовлением ножей, имел множество татуировок на теле, в том числе на веках – в виде надписи «не буди». Как оказалось, в поселке он представлялся другим именем и фамилией.

Полицейским удалось выяснить, что подозреваемый проживал и работал на одной из станций технического обслуживания автомобилей в Иркутске. В январе этого года 61-летнего мужчину доставили в Бурятию для производства следственных действий. В ходе допроса он признал вину и дал показания об обстоятельствах давней расправы.

В феврале 1997 года к подозреваемому в гости пришел сосед. Они употребили спиртное, а после поссорились. В какой-то момент фигурант схватил нож и ударил им в шею гостя. Затем спрятал его тело в подполье, собрал вещи, покинул поселок и скрылся в соседней области.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - заключили в СУ СКР по Бурятии.

 

ЗУРХАЙ
с 11 по 17 февраля

