Общество 16.02.2026 в 09:46

На передаче Елены Малышевой рассказали о бурятском чае с молоком и маслом

«Улаажаргын Сай» веками согревал кочевников
Текст: Карина Перова
На передаче Елены Малышевой рассказали о бурятском чае с молоком и маслом
Скриншот

На передаче «Жить здорово!» (6+) Елены Малышевой на Первом канале рассказали о бурятском иван-чае с молоком и маслом из Кяхты. «Улаажаргын Сай» веками согревал кочевников.

Секретами приготовления поделился арт-директор ресторана бурятской кухни «Орда» Ангараг Чагдуров. Он не только раскрыл тонкости рецепта, но и подарил зрителям частичку души – исполнил бурятские песни прямо в студии

«Как отметили эксперты программы, бурятский чай не только согревает в жгучие морозы, но и насыщает организм белком, заряжает энергией и снижает риски развития болезни Альцгеймера. И всё это – в одной чашке!», - прокомментировали в полпредстве Бурятии в Москве.

Выпуск программы про этот чай (12:00 – 23:40) можно посмотреть здесь.

Ранее «Номер один» сообщал, что на передаче побывал мэтр Бурятского театра драмы, заслуженный артист России Дамбадугар Бочиктоев. Он снялся в новогоднем выпуске.

