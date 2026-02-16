В Бурятии Согдиане вручили тункинские тюльпаны

В Бурятии с 13 по 23 февраля возле поселка Аршан проходит межрегиональный фестиваль «Тункинская резиденция» (6+). Главная «фишка» мероприятия – регулярные подъемы на воздушных шарах. Ежедневно с 11:00 до 19:00 все желающие могут подняться в небо на аэростатах и увидеть с высоты птичьего полета заснеженные пики Восточных Саян и бескрайние просторы Тункинской долины.

«Гости могут принять участие в мастер-классах от народных умельцев, сразиться в национальные бурятские игры, посетить ярмарку ремесел и попробовать блюда бурятской кухни. Для любителей спорта работают масштабный каток, оборудованная лыжня и санная трасса. Также доступны конные прогулки и тест-драйвы автомобилей по живописным маршрутам», - отметили в минтуризма республики.

14 февраля для гостей фестиваля выступила известная певица, королева восточной эстрады Согдиана. Ей вручили благодарность правительства Бурятии и букет первых тункинских тюльпанов.

А 23 февраля праздничное настроение будет создавать группа «Отпетые мошенники».

Возрастное ограничение 6+