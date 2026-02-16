В селе Бурятии мать с ребенком оставили без денег

В Иволгинском районе Бурятии женщину с ребенком обокрали на парковке. Усаживая малыша в машину, она выронила картхолдер, в котором находились наличность и карты.

- Обнаружив пропажу 58-летняя сельчанка вернулась к магазину. Пока она расспрашивала кассиров о кошельке, к ней подошёл мужчина, который передал находку и сразу ушёл. Однако радость потерпевшей была недолгой: из кошелька исчезли все наличные – свыше пяти тысяч рублей, - рассказали в полиции республики.

В ходе расследования выяснилось, что прохожий, нашедший картхолдер на парковке, успел забрать из него деньги до того, как вернуть вещь владелице.

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 56-летний неработающий житель с. Нижняя Иволга, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Номер один