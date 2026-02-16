Общество 16.02.2026 в 10:42

Жители Бурятии смогут купить освященное молоко

Ритуал благословения провел лама
Текст: Карина Перова
Фото: Минсельхозпрод Бурятии

В преддверии Сагаалгана ТД «Молоко Бурятии» освятил продукцию. Руководство организации пригласило ламу, который совершил ритуал благословения, чтобы наполнить «молочку» энергетикой добра и благополучия.

Товары уже поступили в торговые сети Улан-Удэ и районов республики, отметили в минсельхозпроде региона.

«Белый месяц символизирует обновление и чистоту. Мы производим продукты для здоровья, и нам важно, чтобы они несли светлую энергию. Ритуал освящения – это пожелание благополучия каждому покупателю», - сказала гендиректор компании Светлана Гончикова.

Сагаалган молоко освящение

ЗУРХАЙ
с 11 по 17 февраля

