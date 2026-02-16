На главной площади Улан-Удэ начали разбирать ледовый городок

В столице Бурятии в связи с потеплением приступили к демонтажу ледового городка на площади Советов. Работами занимаются мобильные бригады Горсвета и Комбината по благоустройству.

Сегодня специалисты начнут разбирать главную елку. Затем они уберут ледяные конструкции. Деревянные горки и другие элементы оформления будут храниться до следующих новогодних праздников.

«Просим жителей проявлять особую осторожность при передвижении вблизи площади Советов, пока ведутся работы», - прокомментировали в мэрии.