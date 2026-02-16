В Улан-Удэ широко отметят Масленицу

Народные праздники Сагаалган и Масленица, которые скоро придут в Бурятию, особенно широко отметят в Улан-Удэ. Запланированы интересные состязания с призами. Так, в парке «Юбилейный» в Новый год по лунному календарю (18 февраля) в ходе программы под открытым небом с театрализованным представлением, поздравлениями, большим ёхором, лотереей, концертом разыграют живого барана. Животное будет разыграно в семейных гонках-эстафете из нескольких этапов.

Масленицу встретят в Улан-Удэ в четырех муниципальных парках с 13 часов 22 февраля. В упомянутом «Юбилейном» в лотерее разыграют два приза по 70 кг свинины от одного из предприятий республики. По словам организаторов, победителей определят совершенно случайным образом. Свинину планируют вручить прямо на сцене, чтобы все видели честность розыгрыша.

На масленичном столбе можно будет побороться за дрель, шуруповерт, казан, обогреватель и другие призы от партнеров праздника.

В парке «Кристальный», забравшись на столб, а также на разных других конкурсах, можно завоевать сертификаты, набор инструментов, тепловентилятор, путевку на базу отдыха на Байкале на двоих и т. д.

В парке им. Орешкова можно выиграть половину туши свиньи, аэрогриль, пилу, лобзик, сертификаты и даже хлебобулочные изделия и др. В «жанаевском» парке – предметы, необходимые в быту, продуктовые наборы от одного известного мясопереработчика Бурятии, сертификаты.

Организаторы подчеркивают, что масленичные призы распределены так, чтобы шанс выиграть имели все – от крепких парней, покоряющих столб с призами, до детей и пожилых граждан.

Возрастное ограничение 0+