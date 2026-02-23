Спикер Хурала поздравил жителей Бурятии с Днём защитника Отечества

От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия и от себя лично поздравляю вас с Днём защитника Отечества!Этот праздник олицетворяет вечные ценности – мужество, доблесть, силу духа и любовь к Родине. Мы отдаем дань уважения ветеранам и славим героическое прошлое разных поколений наших защитников, с глубокой благодарностью вспоминаем воинов, отстоявших в борьбе с нацизмом свободу и независимость советского народа в годы Великой Отечественной войны.В этот день мы поздравляем всех мужчин, готовых встать на защиту своей семьи, дома, родной земли. Они строят и развивают страну, стоят на страже традиционных ценностей нашего общества, сохраняют историческое наследие. Особый почёт – тем, кто выбрал воинскую службу своей профессией. Это истинные патриоты, продолжающие ратное дело предков.Самые искренние слова благодарности нашим землякам, которые сейчас с честью выполняют воинский долг. Их стойкость, отвага и мужество вызывают уважение и служат ярким примером для молодёжи. За мужество и отвагу многие награждены государственными наградами. Более двум десяткам из них за образцовое выполнение боевых задач и проявленный во время специальной военной операции героизм присвоено почетное звание Героя России. Их имена навсегда вписаны в летопись воинской славы республики и страны.Поддержка участников СВО и членов их семей – безусловный приоритет в работе органов государственной власти. Помощь фронту организовывают добровольцы и волонтеры. И каждый из нас старается внести вклад в победу, подтверждая, что сила нашего народа – в единстве. Желаю всем защитникам Отечества доброго здоровья, надежного тыла, неиссякаемого мужества и бодрости духа! Пусть ваши близкие будут счастливы, а в домах царят мир, согласие и взаимопонимание. Мира, добра и ясного неба над головой!С праздником! С Днём защитника Отечества!