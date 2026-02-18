Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с праздником Белого месяца

Тэгшэ тэнюун байдал, энхэ элүүр бэе махабад, хубиин жаргал хүсэнэб! Һанаhан хэрэгүүдтнай бүтэсэтэй, ажалтнай амжалтануудтай, хий морид хэтэдээ дээгүүр хиидэжэ, hүр hүлдэтнай бүхэ, гэр бүлын гал гуламтатнай хододоо ариг сэбэр элшэ гэрэлтэй, дулаан ульhатай байхань болтогой!





Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов

От имени депутатов Народного Хурала поздравляю вас с наступлением Белого месяца!С первыми лучами солнца, с новой луной на небосклоне к нам приходит Сагаалган. Это не просто новый год по лунному календарю, а особая, связующая нить времён, призывающая нас оглянуться на пройденный путь с благодарностью и чистыми помыслами взглянуть в будущее.В эти дни мы особенно чувствуем теплоту семейного очага, пропитанного ароматом бууз и радостью встреч с близкими. Традиция готовить белую пищу, совершать добрые дела – это многовековые обычаи нашего народа, залог его духовной крепости и единства. Мы, следуя древним заветам, идём поздравлять старших, отдавая дань уважения людям старшего поколения.Белый цвет – цвет молока, символ изобилия и благополучия, чистоты помыслов и открытого сердца – окутывает наш дом, напоминая о духовных ценностях, которые веками объединяют наш многонациональный народ: почитании традиций, крепких семейных узах, заботе о родной земле и её будущем.В этот светлый праздник желаю, чтобы в ваших домах царили взаимопонимание, достаток и благополучие! Пусть становится крепче дружба между народами, живущими в нашем солнечном краю!Особые слова благопожеланий – нашим героям, участникам специальной военной операции. Их доблесть и мужество – высшее проявление долга перед Отчизной. Они защищают не только историческую правду и нашу безопасность, но и саму возможность для всех нас встречать праздник под мирным небом, в кругу семьи.Желаю всем доброго здоровья, личного счастья и успехов во всех начинаниях! Пусть ваш домашний очаг всегда будет полной чашей, а жизненный путь освещается мудростью предков и верой в лучшее!Эрхим хүндэтэ нютагаархид! Буряад Уласай Арадай Хуралай hунгамалнуудай зүгhөө та бүгэдэниие галл улаан морин жэлээр үнэн зүрхэнhөө амаршалнаб!