В Бурятии стартовал первый этап реконструкции Нюгуйского моста

В Джидинском районе Бурятии стартовал первый этап реконструкции Нюгуйского моста через реку Джида на автомобильной дороге «Белоозерск – Енхор». Контракт на капитальный ремонт заключили с подрядчиком ООО «Мостремстрой». Срок выполнения работ – до декабря 2026 года.

Напомним, сооружение протяженностью 129,4 метра признали аварийным в 2024 году. Деревянный мост давно требует обновления – его построили еще в 1967 году.

«На сегодняшний день уже проведены подготовительные работы: организована монтажная площадка для строительства технологического моста, который позволит вести работы без остановки движения. Очищена территория от кустарника. Устроена производственная база для хранения материалов и техники», - рассказал глава района Валерий Шагжитаров.

Чиновник добавил, что продолжается реконструкция моста в селе Зарубино и ведется разработка проектной документации на строительство мостового перехода через реку Джида на участке автодороги «Оёр – Тохой».