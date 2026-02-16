У подростков Забайкалья отберут бензин и "спички"

В Забайкальском крае может быть введен запрет на продажу бензина и дизельного топлива несовершеннолетним младше 16 лет. Соответствующий законопроект, разработанный краевым Министерством здравоохранения, уже получил одобрение профильного комитета и готовится к первому чтению в Законодательном собрании в феврале. В случае принятия, новый закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.По данным Минздрава Забайкальского края, одной из основных причин инициативы стал тревожный рост дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, использующих мототехнику. Статистика, к сожалению, включает и летальные исходы. Заместитель министра здравоохранения региона, Екатерина Масюта, пояснила, что данное ограничение призвано сократить количество аварий. Подростки, не имеющие водительских прав, не смогут самостоятельно заправлять технику, что, по мнению законодателей, должно повысить безопасность на дорогах.Если закон будет принят, автозаправочные станции будут обязаны отказывать в продаже горюче-смазочных материалов (ГСМ) лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Исключение составят подростки, имеющие водительские права категории "М" (мопеды) или "А1" (легкие мотоциклы), которые выдаются с 16 лет.Кроме того, планируется внести в законодательство положения об административной ответственности и штрафах для нарушителей, то есть для самих АЗС, которые будут допускать продажу топлива несовершеннолетним. Стоит отметить, что запреты введены в ряде центральных и южных регионов страны, включая Татарстан и Волгоградскую область. Учитывая популярность мототехники в Забайкалье, особенно в летний период, введение такого запрета рассматривается как мера, способная спасти жизни юных водителей.Несмотря на озвученные официальные причины, в кулуарах циркулируют и другие, менее афишируемые версии. По одной из них, реальная причина введения запрета на бензин может быть связана с опасениями по поводу опасений по поводу уязвимости критически важной инфраструктуры в регионе.Скоро так дело дойдет до спичек. Прямого федерального закона, запрещающего продажу обычных спичек несовершеннолетним, в РФ нет, однако с 1 марта 2025 года в стране введен запрет на продажу зажигалок лицам до 18 лет.Фото: Номер один