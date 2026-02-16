Общество 16.02.2026 в 14:26

В Бурятии три дня будет тепло, а потом снова ударят морозы

21-24 февраля в республику вторгнется воздух с Арктики
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии с 17 по 19 февраля погоду будут определять теплые воздушные массы из южных широт, сообщают синоптики Гидрометцентра. На большей части республики будет без осадков, снег ожидается лишь по крайнему северу и северной части Байкала. Ночи будут умеренно-морозные, днем тепло, местами с повышением температур до положительных значений.

Оттепель продлиться до 20 февраля. В этот день ожидается смещение холодного атмосферного фронта, неустойчивая ветреная погода, снег. Ветер западный, северо-западный 7-12, порывы до 15-22 м/с.

21-24 февраля в республику вторгнутся арктические воздушные массы. Они вызовут ветреную, холодную, местами со снегом погоду.

Ночью 22-23 февраля прогнозируется понижение температуры до -27…-33, по северу морозы до -40 градусов и ниже. Преобладающая температура днем составит -18…-23 градуса.
