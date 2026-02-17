В Бурятии решили раздавать подарки за собранный мусор

В Бурятии объявлен старт ежегодной экоакции «Чистый лёд Байкала. Мусор в обмен на подарок». Она призвана спасти озеро от сотен мешков мусора.

- Акция проводится с 2012 года, и за это время стала настоящим символом осознанного отдыха и заботы о природе. Каждый год вместе с посетителями заповедных территорий мы спасаем Байкал от сотен мешков мусора, ведь чистый лёд – это чистая вода озера. Принять участие может каждый посетитель Забайкальского нацпарка и Баргузинского заповедника. Всё просто: собирайте мусор – получайте приятный подарок, - рассказали в «Заповедном Подлеморье».

С условиями акции можно ознакомиться здесь.

Фото: freepik