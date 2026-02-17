Общество 17.02.2026 в 09:30

Госинспекторы Бурятии пошли по следам животных

В заказнике начался зимний маршрутный учет
Текст: Елена Кокорина
Госинспекторы Бурятии пошли по следам животных

В Бурятии в Кондо-Витимском заказнике госинспектор «Бурприроды» Баир Эрдынеев проводит зимний маршрутный учет. Это ежегодная процедура, позволяющая оценить численность диких животных и состояние экосистемы.

- Вооружившись биноклем, GPS-навигатором, блокнотом и карандашом, специалисты отправляются в путь по заранее установленным маршрутам. Каждый отпечаток лапки или следы копыт становятся частью большой картины, помогающей нам лучше понимать жизнь наших подопечных, - рассказывают в БУ «Бурприрода».

Среди тех, кого удается обнаружить госинспекторами, чаще всего встречаются зайцы, волки, лисы и копытные. Подсчет помогает определить изменения численности популяций, выявить факторы, влияющие на благополучие животных, и своевременно принять меры для защиты редких видов.

Фото: БУ «Бурприрода»

Теги
учет животных

