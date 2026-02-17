В пригороде Улан-Удэ отловили почти 20 бродячих собак

В Иволгинском районе Бурятии на минувшей неделе специалисты отловили почти 20 бродячих собак. Организацией отлова в муниципалитете занимается управление сельского хозяйства.

В селе Верхняя Иволга (территория Иволгинского дацана) поймали 7 собак, в Сотниково – 6, Хойтобэе – 3, в Суже – 2 и Иволгинске – 1.

Всех животных доставят в пункт передержки, где пройдут необходимые процедуры (осмотр, вакцинация, стерилизация). По закону, после этого часть собак (неагрессивных) возвращается в среду обитания.

При появлении животного просят сообщать в управление сельского хозяйства по тел.: 8 (30140) 41-052, в нерабочее время – в ЕДДС: 8 (30140) 41-120, приложив фото- или видеоподтверждение.

Если владелец собаки известен, рекомендуется обращаться в управление муниципального контроля по телефону 8 (30140) 41-141.