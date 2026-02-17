Общество 17.02.2026 в 10:40

В пригороде Улан-Удэ отловили почти 20 бродячих собак

Специалисты работали в Иволгинском районе
A- A+
Текст: Карина Перова
В пригороде Улан-Удэ отловили почти 20 бродячих собак
Фото: архив «Номер один»

В Иволгинском районе Бурятии на минувшей неделе специалисты отловили почти 20 бродячих собак. Организацией отлова в муниципалитете занимается управление сельского хозяйства.

В селе Верхняя Иволга (территория Иволгинского дацана) поймали 7 собак, в Сотниково – 6, Хойтобэе – 3, в Суже – 2 и Иволгинске – 1.

Всех животных доставят в пункт передержки, где пройдут необходимые процедуры (осмотр, вакцинация, стерилизация). По закону, после этого часть собак (неагрессивных) возвращается в среду обитания.

При появлении животного просят сообщать в управление сельского хозяйства по тел.: 8 (30140) 41-052, в нерабочее время – в ЕДДС: 8 (30140) 41-120, приложив фото- или видеоподтверждение.

Если владелец собаки известен, рекомендуется обращаться в управление муниципального контроля по телефону 8 (30140) 41-141.

 

 

Теги
отлов бродячие собаки

Все новости

В Улан-Удэ 19-летняя девушка превратила подвал в подпольное казино
17.02.2026 в 11:24
В Баргузинском районе Бурятии установят памятник Герою России
17.02.2026 в 11:09
Два лжериелтора из Бурятии обманули 37 человек
17.02.2026 в 10:50
В пригороде Улан-Удэ отловили почти 20 бродячих собак
17.02.2026 в 10:40
Автоледи в Бурятии попала в ДТП выехав на встречку
17.02.2026 в 10:12
Из-за камня на дороге в Бурятии перевернулся внедорожник
17.02.2026 в 10:01
В Бурятии водитель переехал лежащую на дороге женщину
17.02.2026 в 09:54
Госинспекторы Бурятии пошли по следам животных
17.02.2026 в 09:30
В Бурятии решили раздавать подарки за собранный мусор
17.02.2026 в 09:18
Вячеслав Дамдинцурунов: «Госпрограммы - гарант развития Бурятии»
17.02.2026 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 февраля

Читайте также
В Улан-Удэ 19-летняя девушка превратила подвал в подпольное казино
Она предстанет перед судом
17.02.2026 в 11:24
В Баргузинском районе Бурятии установят памятник Герою России
Монумент воздвигнут в честь Владимира Белокопытова
17.02.2026 в 11:09
Два лжериелтора из Бурятии обманули 37 человек
Женщины предстанут перед судом
17.02.2026 в 10:50
Госинспекторы Бурятии пошли по следам животных
В заказнике начался зимний маршрутный учет
17.02.2026 в 09:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru