Два лжериелтора из Бурятии обманули 37 человек

Двух жительниц Бурятии будут судить за мошенничество с арендой жилья. Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.

С октября 2023 года по июнь 2024 года женщины размещали в соцсетях объявления о сдаче квартир в аренду. Затем притворялись сотрудниками агентства недвижимости и за оплату предоставляли гражданам адреса якобы сдаваемого в аренду жилья.

«В результате незаконных действий ущерб причинен 37 гражданам на общую сумму 111 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу», - отметили в прокуратуре республики.