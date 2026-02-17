Общество 17.02.2026 в 10:50

Два лжериелтора из Бурятии обманули 37 человек

Женщины предстанут перед судом
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

Двух жительниц Бурятии будут судить за мошенничество с арендой жилья. Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.

С октября 2023 года по июнь 2024 года женщины размещали в соцсетях объявления о сдаче квартир в аренду. Затем притворялись сотрудниками агентства недвижимости и за оплату предоставляли гражданам адреса якобы сдаваемого в аренду жилья.

«В результате незаконных действий ущерб причинен 37 гражданам на общую сумму 111 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу», - отметили в прокуратуре республики.

мошенничество прокуратура суд

