В Бурятии появилась еще одна мать-героиня

В Заиграевском районном отделе Управления ЗАГС Бурятии 5 февраля провели торжественную регистрацию рождения 10-го ребенка в семье Булата и Оксаны Черниновых, проживающих в улусе Шэнэ-Буса.

30 января у пары родился мальчик, которому дали имя Амарсана́. В многодетной семье уже воспитываются 5 девочек и 4 мальчика. Таким образом в республике появилась еще одна мать-героиня.

Сотрудники отдела ЗАГС поздравили отца, вручили свидетельство о рождении ребенка, пожелали крепкого здоровья, семейного счастья, радости и достатка, приятных хлопот, мира и уюта в доме.