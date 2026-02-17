Общество 17.02.2026 в 11:41
В Бурятии появилась еще одна мать-героиня
Десятый ребенок родился в семье Черниновых
Текст: Карина Перова
В Заиграевском районном отделе Управления ЗАГС Бурятии 5 февраля провели торжественную регистрацию рождения 10-го ребенка в семье Булата и Оксаны Черниновых, проживающих в улусе Шэнэ-Буса.
30 января у пары родился мальчик, которому дали имя Амарсана́. В многодетной семье уже воспитываются 5 девочек и 4 мальчика. Таким образом в республике появилась еще одна мать-героиня.
Сотрудники отдела ЗАГС поздравили отца, вручили свидетельство о рождении ребенка, пожелали крепкого здоровья, семейного счастья, радости и достатка, приятных хлопот, мира и уюта в доме.