Невыплаченный долг исчезнувшего чиновника

Женщина, вынужденная жить в неблагоустроенном доме во время беременности и пережившая рождение больного ребенка, проиграла суд УКСу Бурятии. А учреждение, которое она обвиняла, отказалось отвечать за поступки своего экс-руководителя, осужденного за миллиардные махинации в другом регионе, но избежавшего наказания дома.Судебная тяжба, длившаяся почти год, подошла к драматичному финалу. Верховный суд Бурятии 14 января 2026 года полностью отменил решение Советского районного суда Улан-Удэ, который в мае 2025 года обязал ГКУ «Управление капитального строительства» выплатить истице 50 тыс. рублей. Ей не удалось доказать, что именно халатность чиновников привела к многолетнему отсутствию у нее крыши над головой и, как следствие, к проблемам со здоровьем ее ребенка. Эта история - лишь один эпизод в громкой карьере бывшего начальника УКСа Виктора Гуслякова, чьи действия, по мнению прокуратуры, «повлекли длительное нарушение конституционных прав» тысяч сирот в республике, но так и не закончились для него полноценным наказанием в Бурятии.История Майи (имя изменено), как и тысяч других детей-сирот в Бурятии, началась с постановки на жилищный учет. Еще в 2007 году, будучи подростком, она была внесена в список нуждающихся как лицо, оставшееся без попечения родителей. К 2021 году суд обязал власти обеспечить ее благоустроенным жильем в Улан-Удэ. Однако исполнение этого решения затянулось на годы.В своем иске Майя детально описала последствия этой задержки. В самый сложный период, когда она забеременела, у женщины отсутствовало собственное жилье и стабильный доход. Она вынуждена была жить в частном неблагоустроенном деревянном доме, который предоставили друзья. Воду приходилось носить, а дрова просить у соседей. По ее словам, на этом фоне развились серьезные проблемы со здоровьем, потребовавшие приема антибиотиков во время беременности. В результате ее дочь родилась с инвалидностью. Все эти страдания, по мнению истца, стали прямым следствием бездействия чиновников, ответственных за обеспечение сирот жильем.Ключевой фигурой в деле стал бывший начальник УКСа Бурятии Виктор Гусляков. Именно в его халатности, повлекшей неосвоение почти 100 млн бюджетных рублей и недопоставку 118 квартир для сирот в 2019 году, женщина искала корень своих бед. Следователи признали ее потерпевшей по уголовному делу, однако самому Гуслякову удалось избежать ответственности в Бурятии - дело было прекращено в июле 2024 года в связи с истечением сроков давности.Верховный суд Бурятии, рассматривая апелляцию УКС, вынес решение, основанное на строгом толковании закона, а не на человеческой драме. Коллегия судей указала на два ключевых, с ее точки зрения, обстоятельства.Во-первых, суд подчеркнул, что долгое ожидание квартиры, каким бы мучительным оно ни было, формально не относится к категории нарушений неимущественных прав.Во-вторых, суд не нашел неопровержимой причинно-следственной связи между действиями Гуслякова и конкретной ситуацией Майи. В период его руководства (2019 год) очередной номер женщины в общем списке из тысяч сирот был 2406-й. Это означало, что даже если бы все 118 незакупленных квартир были приобретены, она вряд ли получила бы жилье именно в тот момент, так как распределение шло по очереди. Суд также обратил внимание на то, что при колледже, где училась истец, имелось общежитие, но она не предпринимала попыток туда заселиться, указав в документах другой адрес.Что касается здоровья ребенка, суд принял во внимание медицинские документы, согласно которым беременность протекала на фоне хронического заболевания, а сама Майя «игнорировала рекомендации врачей» и проходила обследования несвоевременно. Представленных доказательств того, что именно условия проживания, а не иные факторы привели к инвалидности дочери, суд счел недостаточными.В марте 2025 года, уже во время суда по компенсации морального вреда, Майе наконец выдали сертификат на приобретение жилья на сумму 3,6 млн рублей, что прекратило исполнительное производство по старому решению суда. Для УКСа и привлеченных к делу министерств это стало весомым аргументом: формально права женщины были восстановлены.История Майи - лишь капля в море проблем, порожденных, по версии следствия, действиями Виктора Гуслякова на посту главы УКСа. Постановление Советского районного суда от 10 июля 2024 года о прекращении его дела за давностью описывает масштабный провал.В 2019 году на приобретение жилья для сирот было выделено 215 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. Задача - купить 205 квартир. Гусляков, как установило следствие, организовал процесс с грубыми нарушениями. Он проводил электронные аукционы, намеренно устанавливая начальную максимальную цену контракта значительно ниже реальной рыночной стоимости жилья.Так, в Улан-Удэ цена была занижена до 1,3 млн рублей при рыночной стоимости около 1,4-1,5 млн, а в районах разрыв составлял еще больше. В результате по большинству из 405 проведенных аукционов не было подано ни одной заявки. Когда стало ясно, что план проваливается, Гусляков не стал использовать упрощенные процедуры закупок (запрос предложений или закупку у единственного поставщика), что было прямо разрешено законом для таких социально важных нужд.Итог: вместо 205 квартир куплено лишь 87. Около 96 млн бюджетных рублей освоить не удалось, и в конце года они вернулись в федеральное казначейство.«Неприобретение и непредоставление жилых помещений детям-сиротам повлекло длительное нарушение их конституционных прав. Дети-сироты вынуждены длительное время ждать положенного им жилья», - констатировал суд, называя в числе пострадавших более 160 конкретных человек. На конец 2019 года в очереди стояли 5069 сирот.При этом дальнейшая судьба самого Гуслякова сложилась парадоксально. Уйдя из бурятского УКСа, он перебрался в Забайкальский край, где стал заместителем директора аналогичной Службы единого заказчика. Там его карьера рухнула окончательно: в 2023 году Гуслякова приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей за получение взяток в составе организованной группы на общую сумму около 70 млн рублей. В Бурятии же он отделался лишь судебным штрафом в 40 тыс. рублей по другому эпизоду и прекращенным делом о халатности. В 2024 году, по неподтвержденным данным, осужденный Гусляков пропал без вести в зоне СВО, куда отправился в составе штурмового подразделения.История с иском Майи, как и громкое «дело Гуслякова», обнажает трещины в системе защиты самых уязвимых. С одной стороны, суд строго следует букве закона: компенсация морального вреда за нарушение имущественных прав возможна лишь в прямо предусмотренных случаях, а причинно-следственная связь должна быть доказана. Формально права сироты в итоге соблюдены - жилье предоставлено. УКС как учреждение сегодня может дистанцироваться от действий своего бывшего руководителя, чья вина так и не установлена обвинительным приговором в Бурятии.С другой стороны, остается горькое послевкусие от этой истории. Деньги, не освоенные из-за халатности, это не просто цифры в отчете. Это реальные, непостроенные квадратные метры, ожидания, скитания по чужим углам и подорванное здоровье. Женщина, проигравшая иск о компенсации, возможно, получила квартиру, но годы жизни, проведенные в лишениях, и здоровье ее ребенка уже не вернуть. А чиновник, чьи действия, по мнению следствия, поставили крест на надеждах сирот, так и не предстал перед судом по существу, отделавшись техническим прекращением дела.