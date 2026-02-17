В Бурятии несколько дней не будет работать пункт пропуска ДАПП «Монды-Ханх»

В Тункинском районе Бурятии несколько дней не будет работать пункт пропуска ДАПП «Монды-Ханх» на границе с Монголией.

Как отметили в Бурятской таможне, движение приостановят 18, 19 и 20 февраля в связи с празднованием Цагаан Сар (по инициативе монгольской стороны). А также 23 февраля (государственный праздник РФ).

Туристов просят использовать альтернативные маршруты через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Кяхта» и железнодорожный пункт пропуска «Наушки».