Общество 17.02.2026 в 12:26

В Бурятии несколько дней не будет работать пункт пропуска ДАПП «Монды-Ханх»

Туристов просят использовать альтернативные маршруты
Текст: Карина Перова

Фото: Бурятская таможня

В Тункинском районе Бурятии несколько дней не будет работать пункт пропуска ДАПП «Монды-Ханх» на границе с Монголией.

Как отметили в Бурятской таможне, движение приостановят 18, 19 и 20 февраля в связи с празднованием Цагаан Сар (по инициативе монгольской стороны). А также 23 февраля (государственный праздник РФ).

Туристов просят использовать альтернативные маршруты через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Кяхта» и железнодорожный пункт пропуска «Наушки».

таможня пункт пропуска граница


